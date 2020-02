Derfor skal tekstmeldinga journalføres

Nyheter

Saka om deponi på Raudsand skaper på nytt debatt i Molde kommunestyre. Flere partier i opposisjon jobber for at reguleringsplanen skal tas opp på nytt i storkommunen. Tilhengere av deponi viser til at saka ble behandlet av kommunestyret i Nesset. Dette er en sak som det er stort engasjement rundt. Ikke bare i Molde, men også i kommunene rundt der motstanden er sterk. Flere interesseorganisasjoner jobber mot etableringen.

Nyutnevnt statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Heidi Nakken (H), har mottatt flere skriftlige henvendelser om saka. To tekstmeldinger, den ene fra ordfører Torgeir Dahl (H), er journalført i departementet som inngående post. Det er riktig, og svært viktig at slike meldinger journalføres. Som statssekretæren korrekt forklarer skal en tekstmelding om en konkret politisk sak journalføres på lik linje med en e-post. Dette gjør at offentligheten kan få innsyn i både form og innhold i kommunikasjonen mellom politikere og departementet.

Både sender og avsender i denne konkrete saka betegner henvendelsen som vanlig og uproblematisk. Det er naturlig at en ordfører ønsker å følge opp en viktig sak for sitt lokalmiljø med de ansvarlige departement. I en travel tid er det naturlig at kommunikasjon går elektronisk, noen ganger via tekstmeldinger. Det som er viktig i slike saker er at offentlige instanser etablerer klare retningslinjer for hvordan slik kommunikasjon skal journalføres. Gjennom at en slik dialog er åpen sikrer man et innsyn som kan gi viktige diskusjoner i lokaldemokratiet, slik vi har fått i denne konkrete saka.

Praksis med journalføring virker å være ganske ulik mellom offentlige instanser. Oppmerksomheten denne meningsutvekslingen har fått viser betydningen av at kommuner, fylket og departement tar dette på alvor. Norsk Presseforbund laget i 2018 en vegleder til norske kommuner kalt «Åpenhetsråd til kommunene». – Det er innhold og ikke form som avgjør hva som skal journalføres. Sørg for å ha rutiner som sikrer at alt arkiv- og journalverdig innhold journalføres, også når det står i en sms, står det i veglederen. Det er en god huskeregel.