– Hovedmålet er å lykkes med forebyggende arbeid mot ungdom

Nyheter

Klokka 12 mandag formiddag lanserte politiet i Møre og Romsdal «Nettpatruljen». Den nye tjenesten er tilgjengelig på politiets Facebook-sider. Politiets nettpatrulje gir råd og veiledning om kriminalitet, og svarer på spørsmål fra publikum.

Politiet vil være tilgjengelig på Facebook og Messenger alle hverdager fra klokka 09.00 til 15.00.

– Dette er vårt tilbud til folk i Møre og Romsdal. Nettpatruljen gjør det enklere for innbyggerne å komme i kontakt med oss. Her kan du stille spørsmål og komme med tips. Men hovedmålet er at vi skal lykkes med forebyggende arbeid mot ungdom, sier Kjell Arne Hestad, leder for felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Møre og Romsdal politidistrikt.

Facebook først

Hestad forteller at tjenesten først lanseres på Facebook og Messenger.

– Vi starter der for å komme i gang. Men når vi har fått bygget oss erfaring og kompetanse, og om vi ser behovet, vil vi gå over på Snapchat, Instagram og flere sosiale medier. Vi vil for eksempel opprette en egen Snapchat-konto under Moldejazz og andre større arrangement, slik at vi blir synlig og lett tilgjengelig, sier han.

– Nå er vi i gang

Hestad forteller at politiets tilgjengelighet på Internett er veldig viktig, og at de sånn sett er seint ute med nettpatruljen.

– Men det er bedre seint enn aldri. Nå er vi i gang. Jeg tror også dette vil senke folks terskel for å ta kontakt med politiet. En viss aldersgruppe ville aldri ha ringt til oss. Nå er vi lettere å få tak i, sier han.

Han tror henvendelsene vil bli mange.

– Jeg ser virkelig for meg at mange kommer til å ta kontakt. Vi har stor tro på prosjektet, og det er veldig bra for oss at vi nå har kommet i gang, sier han.

Flere politidistrikt har allerede satt i gang tjenesten, og Hestad tror det kan være bra for politiet i Møre og Romsdal.

– Vi kan hente inspirasjon fra dem og så tilpasse det til det som er bra for oss, sier han.