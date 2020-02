Krev at staten tek ekstrarekning for miljøkrav på ferjer

Nyheter

(Sunnmørsposten) Eit einstemmig fylkesårsmøte i Møre og Romsdal Høgre har vedteke ei fråsegn, som tydeleg gir uttrykk for uro for dei høge ferjeprisane i fylket.

Fylkespartiet til Høgre har tre krav. I tillegg til lik pris og rabattsystem i heile landet, vil dei også gjere AutoPass-ordninga meir brukarvennleg og fleksibel. For eksempel meiner dei det bør vere mogleg å ta betalt for passasjerar. At bilistane må ta rekninga, blir opplevd som urettferdig.

Siste kravet frå fylkeslaget til regjeringspartiet Høgre er at staten kompenserer fylket for dei ekstra kostnadene for dei nye miljøkrava for ferjer. Dei ser at fylkeskommunen har fått ei større økonomisk byrde med nye miljøkrava, og dette må kompenserast, meiner fylkespartiet.

– For å oppretthalde busetnad i distrikta, skape og behalde arbeidsplassar, samt få ned klimagassutsleppa – må vi ha ein god og tydelig ferjepolitikk med billettprisar på eit akseptabelt nivå, heiter det i resolusjonen

Fylkesårsmøtet uttaler både dagens prisar og auken det er lagt opp til med innføring av AutoPass, gjer det lite attraktivt å bu og arbeide i distrikta. Spesielt gjeld dette i kommunar der ein er avhengig av ferje.

Dei minner om at Møre og Romsdal er det største ferjefylke i landet med 20 fylkesveg-ferjesamband og fire riksveg-ferjesamband.

– Høgre ønskjer lokal utvikling og verdiskaping i distrikta, og ein auke i ferjeprisane bidrar ikkje til dette. Dersom ein vil ha utvikling og vekst i regionen, kan ein ikkje pålegge fleire utgifter.

Saka ble først publisert i Sunnmørsposten.