En bitteliten historie om glede

Har du noen gang tenkt på alle følelsene vi har? Her ramser jeg opp som fra en lærebok i psykologi: tristhet, frykt, sinne, skam, skyld og avsky. Her var det ikke mye positivt, spør du meg. Men vi har vel noen gode følelser også? Joda, vi har sympati og medfølelse for eksempel. Men den følelsen som jeg håper vinner over det meste er glede! Det er et av de vakreste ordene vi har, ikke sant? La meg nå fortelle en bitteliten historie om noe helt hverdagslig, men som handler om å spre litt glede. Historien vil sikkert også lure frem følelser som tristhet og avsky, men hold fokus på gleden, kjære lesere.