Satsar millionar på bustadfelt i Fiksdal

Nyheter

Bygdebladet skriv at Vestnes kommune no er i full gang med å bygge veg og infrastruktur i tilknyting til bustadfelt regulert for 42 tomter i Fiksdal. Første byggesteg skal klargjerast for 22 tomter, med vatn, avløp, straum, fiber, asfaltert veg og gatelys. Det skal etter planen stå ferdig neste vår.