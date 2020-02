Nå er det høysesong for influensa - og utbruddstoppen nærmer seg

Nyheter

Det forteller Einar Nilsen, avdelingssjef og overlege ved avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Molde sjukehus.

Akkurat nå ligger andelen positive influensaprøver på 20 prosent. Når toppen nås ligger andelen på mellom 25 og 40 prosent.

– Vi begynner å nærme oss toppen av årets utbrudd, og den vil nok nås i løpet uke åtte og uke ni, sier han.

– I uke åtte er det vinterferie. Hva kan folk gjøre for å unngå smitte?

– God håndhygiene er veldig viktig. Det er også viktig at folk som er sjuke holder seg hjemme fra jobb. Har du feber og er dårlig, skal du ikke tvinge deg sjøl til å gå på jobb. Da kan du bidra til at sjukefraværet på jobb øker. Har du hatt feber, skal du holde deg hjemme lenge nok. Når du har influensa er du smittsom i rundt ei uke, sier han.

Lav dødelighet

13 februar omtalte flere medier at en elev ved Kongerød ungdomsskole i Skien døde som følge av komplikasjoner til influensa.

Nilsen foreller at det skjer en gang iblant at unge mennesker dør som følge av influensa, men at det heldigvis er veldig sjelden.

– Jeg kjenner ikke til detaljene i denne saken, men på generelt grunnlag kan det skje at det kommer en versjon av influensaviruset som kan ta livet av unge og friske mennesker. Men dødeligheten av sesonginfluensa er 0,01 prosent. Det vanligste er at eldre mennesker med andre sykdommer dør av influensa, sier han.

– Er klar om noe skulle skje

Den siste tida har det vært mye snakk om koronaviruset som har forårsaket et utbrudd av luftvegsinfeksjon. Utbruddet startet i Kina i 2019. Foreløpig har det ikke vært mistanke om smitte i området vårt. Men vi er klar om det skulle skje, opplyser Nilsen.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det nye koronaviruset et tidligere ukjent virus, som har visse likheter med SARS-viruset. Man antar at smittemåten er dråpe- og kontaktsmitte. Koronaviruset fører til luftvegsinfeksjon, og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom.

På nettsidene til Helse Norge opplyses det at folk som mistenker at de kan være smittet av koronaviruset bør ta telefonkontakt med legen før man kommer til undersøkelse.