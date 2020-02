Nyheter

Bil antent i Oslo

Brannvesenet slokket natt til fredag en brann som var blitt påsatt under en bil i Sannergata i Oslo.

Politiet fikk melding om brannen klokka 0.07 natt til fredag. Da brannvesenet kom til stedet fikk de slukket flammene raskt.

121 nye døde på grunn av covid-19-viruset

Til sammen 121 personer har dødd det siste døgnet på grunn av det nye coronaviruset i Kina, opplyser myndighetene i den daglige oppdateringen.

Samtidig er det registrert 5.090 nye smittetilfeller, og det samlede tallet på smittede er på 63.851.

Forsmedelig tap for Zuccarello

Minnesota Wild mistet 3-1-ledelsen, ledet 3-2 til det var et knapt minutt igjen, men endte med å tape 3-4 på straffer for New York Rangers torsdag.

Mats Zuccarello scoret ingen mål mot gamleklubben, tross 17 minutter på isen.

USA med nye anklager mot Huawei

Amerikanske påtalemyndigheter anklager den kinesiske telegiganten for å ha stjålet handelshemmeligheter og for å ha hjulpet Iran med å spore demonstranter.

De nye beskyldningene er en opptrapping i konflikten mellom amerikanske myndigheter og en av verdens største produsent av telekommunikasjonsutstyr.

Mer penger til Trumps mur

Det amerikanske forsvarsdepartementet flytter 3,8 milliarder dollar på budsjettet for å betale for grensemuren mellom USA og Mexico.

Samtidig forlenger president Donald Trump den nasjonale unntakstilstanden han har erklært på grunn av migrantene som kommer over grensa til USA.

Missiler avskåret av syrisk luftvern

Det syriske luftforsvaret har avskåret flere missiler som kom inn over Syrisk luftrom nær Damaskus, melder statlige medier.

Like før midnatt torsdag oppdaget forsvaret fiendtlige missiler, som skal ha blitt skutt opp fra de okkuperte Golanhøydene. Luftforsvaret skal ha avskåret missilene og skutt flere av dem ned, skriver nyhetsbyrået Sana, som siterer militære kilder.