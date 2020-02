Brukte 50 millioner for mye i 2019

Nyheter

Driftsenhetene i gamle Fræna og Eide brukte langt mer penger enn de hadde i sitt siste år. Det viser regnskapstallene for 2019. Fræna hadde et merforbruk på 33,9 millioner kroner, Eide 14,4 millioner kroner, tilsammen 48,3 millioner kroner. Det er særlig på helse- og omsorg at utgiftene er blitt langt større enn budsjettert.