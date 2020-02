Nyheter

Flere døde og smittede i Kina

Tallet på døde og nye smittede i Kina steg kraftig torsdag etter at myndighetene endret måten de diagnostiserer smittede.

I den hardt rammede provinsen Hubei ble det rapportert om 242 dødsfall siste døgn. Det ble samtidig meldt om 14.840 nye pasienter, noe som er det største antallet registrert på en dag siden virusutbruddet startet i desember.

Ny rapport om barn i konfliktområder

Siden FN i 2005 begynte å registrere alvorlige overgrep mot barn i konfliktområder har tallene aldri vært høyere, ifølge en ny Redd Barna-rapport.

Rapporten viser rekordhøye tilfeller av grove forbrytelser som drap, lemlesting, seksuell vold og bortføring mot barn i krig og konflikt.

Demokratene-leder trekker seg

Nominasjonsvalget i Iowa 3. februar var preget av tekniske problemer og unøyaktig opptelling. Nå trekker lederen for Demokratene i delstaten Troy Price seg.

– Demokratene fortjener bedre en det som skjedde den kvelden. Som leder for partiet er jeg dypt lei meg for det som skjedde, og jeg tar ansvar på vegne av Det demokratiske partiet i Iowa for feil som oppsto, skrev Price.

Maktdemonstrasjon fra Ruud

Roberto Carballes Baena ble en lett match for Casper Ruud i ATP 250-turneringen i Buenos Aires onsdag. Nordmannen vant overlegent mot spanjolen med sifrene 6-1, 6–0.

Ruud er nå klar for kvartfinalen i turneringen, som er fredag. Da skal han møte Dusan Lajovic, som er rangert som nummer 23 i verden. Ruud er rangert som nummer 45 i verden.