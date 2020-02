– En lengre tunnel er uaktuelt

Nyheter

Bypakke-vedtaket fra kommunestyret i februar 2015 ville «snarest mulig» ha gjennomført tiltak på vegnettet som vil øke trafikksikkerheten og bedre trafikkavviklingen. Det skal legges til rette for god framkommelighet for myke trafikanter og et godt kollektivtilbud. Tiltakene skal gi bedre miljø, lavere utslipp og færre personer utsatt for støy.