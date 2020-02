Nyheter

Politiet melder tirsdag morgen om trafikkulykke ved Nakkedal mot Fiksdal i Vestnes:

- To biler har kollidert, to personer involvert, melder politiet.

Veitrafikksentralen meldte at Fv 5970 Nakkedalen, midlertidig stengt på grunn av trafikkulykka.

Klokka 0750 melder vegtrafikksentralen at vegen er åpnet for trafikk med manuell dirigering, men kan bli stengt igjen under bilberging.

Saka oppdateres.