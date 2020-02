Stormfloa: 15 i beredskap ved I.P.Huse kunne puste letta ut

Nyheter

Floa like over midnatt mangla 7 cm. på nivået til målinga for Dagmarorkanen 25.11. 2011, og 18 cm. for å nå golvnivået til maskinhallen. Dersom prognosen hadde slått til med 3,17 meter over sjøkart null, ville sjøvatnet stått 10 cm. over golvet.