Investorselskap kjøper seg opp i Fjord1

(Smp:) Det melder transportselskapet i en børsmelding tirsdag morgen.

Mohn vil kjøpe åtte millioner aksjer i Fjord1 til 45 kroner aksjen, noe som tilsvarer et kjøp av aksjer for 360 millioner kroner.

Etter dette oppkjøpet eier Perestroika 18,46 prosent av selskapet.

Største eier er Per Sævik, som via en allianse med et amerikansk fond, Vision Ridge Partners har kontroll over vel 70 prosent av aksjene i selskapet.

I desember valgte bergensinvestor Mohn å trekker seg fra Fjord 1-styret, og det umiddelbart.

Mohn har vært på lag med Sævik-familien siden Fjord1 ble privatisert våren 2017.

Saka var først publisert i Sunnmørsposten.