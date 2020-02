Her blir vegen stengt nesten ut måneden

Nyheter

Molde Vann og Avløp skal oppgradere og separere avløp samt skifte ut vannrør i området. Det betyr at både Bjørnstjerne Bjørnsons veg og Sagbakken blir stengt for gjennomgangstrafikk fram til 28. februar.

– Det er litt vanskelig å forutse hvor lang tid arbeidet tar. Vi må ta litt forbehold med tanke på eksisterende rør og kabler, samt at det kanskje må utføres litt sprengningsarbeid, sier avdelingsleder ved anleggsavdelingen i Molde kommune, Arne Viset.

Han sier likevel at det er godt mulig vegen blir åpnet tidligere.

– Av og til går det bedre enn man forutsetter, men det er heller ikke det mest dramatiske vegkrysset vi stenger i Molde, sier Viset.

Omkjøring

Viset understreker at det er gode omkjøringsmuligheter i området. Disse vil også bli godt skiltet.

– Vi legger til rette slik at man kommer seg greit opp til Lillekollen barnehage, og at det ikke vil bli problem for sykehuset. Det er ikke et kryss som er veldig belastet vanligvis, og det er ingen problem å finne andre kjøreruter, forteller Arne Viset.