I.P.Huse på Steinshamn førebur seg på stormflo til natta

Nyheter

Floa no likefør kl. 12.00 var godt under golvnivå, men på neste flo til natta vil havnivået stige til 3,17 meter over sjøkart null. Dersom denne varslinga slår til vil sjøen gå 15-20 cm. over golvnivået i maskinverkstaden. Det er denne hallen som er mest utsatt.