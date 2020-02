Uvær skaper trøbbel i Sør-Norge

Nyheter

Uværet slo inn mot Sør- og Vestlandet natt til søndag, men fortsatte videre øst- og nordover utover dagen.

Søndag ettermiddag var E6 over Dovrefjell åpen igjen, etter å ha vært stengt. Men det advares om at den kan bli stengt igjen på kort varsel. Folk blir bedt om å kjøre riksvei 3 via Kvikne, men her advares det om tynn is og snøslaps.

En rekke fjelloverganger ble stengt, blant dem fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet, der det gjøres ny vurdering klokka 6 mandag, og riksvei 13 over Vikafjellet, som skal vurderes igjen klokka 10.

Også ferja mellom Moss og Horten innstilt søndag ettermiddag.

Trær og overvann

Både på det sentrale Østlandet og i lavlandet på Vestlandet falt det trær over veien mange steder.

– Folk må være obs, sier trafikkoperatør Roger Nedberge Hille ved Vegtrafikksentralen i Bergen. Han påpeker at regnet gir fare for overvann.

Han advarer for øvrig om at ferjer kan bli innstilt utover kvelden, på grunn av tidevannet.

Stormflo

Det er utstedt rødt farevarsel for stormflo for Møre og Romsdal, Vestlandet sør for Stad og Agder mandag, i forbindelse med ekstremværet Elsa. Det ventes ekstremt høy vannstand langs kysten, og det er også utstedt gult farevarsel i Trøndelag. Allerede fra søndag ettermiddag er det oransje varsel langs Oslofjorden, og den høye vannstanden kunne merkes ved 14-tiden.

I Agder ventes det å bli mellom 85 og 100 centimeter over den vanlige tidevannshøyden. På Vestlandet sør for Stad og i Møre og Romsdal er det ventet 80 til 100 centimeter over normalen.

Uværet skaper problemer for ferjetrafikken. København-ferja til DFDS måtte få hjelp av slepebåt ved anløp til Vippetangen søndag formiddag.

Color Line kansellerte samtlige ti ferjeavganger til Danmark og Sverige søndag på grunn av de dårlige værforholdene. Rundt 6.000 passasjerer rammes.

Fly måtte snu

I tillegg er flytrafikken er rammet, også fordi det er tøffe værforhold også andre steder i Europa. Blant annet måtte et SAS-fly fra Trondheim til Oslo snu på grunn av vinden, og det samme gjaldt et SAS-fly fra Oslo til Manchester.

Ekstremværet, som i Norge har fått navnet Elsa, går i England under navnet Ciara. Statsmeteorolog Kristian Gislefoss sier årsaken til uværet, som preger hele Nord-Europa, er et lavtrykk ved Island.