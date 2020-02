Service og samferdsel på Romsdal videregående skole skifter navn til Salg, service og reiseliv

Reiselivssatsing for videregående

At reiseliv blir en større del av utdanningsprogrammet på Romsdal vgs, er midt i blinken for en region med et fremoverlent reiseliv, mener lærer Nils Petter Heggem.