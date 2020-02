Rødt varsel: Ekstremt høg vannstand

Ekstremværet Elsa: Det er nå sendt ut varsel om ekstremt høy vannstand, rødt nivå, for Møre og Romsdal, Vestlandet sør for Stad og Agder. Les artikkel her: https://t.co/TjMYaCb3N0 #Norge pic.twitter.com/Y8yw4AVhNb

Nyheter

Det røde stormflovarselet gjelder vårt fylke, Vestlandet sør for Stadt og Sør-Norge. I vårt fylke estimerer en at vannstanden vil stå 80-100 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Du finner mer informasjon om tidevann og vannstand på sehavniva.no.

Vannstanden blir påvirket av et kraftig lavtrykk som ligger i Norskehavet vest for Troms.

- Dette setter opp et vindfelt mellom sørvest og nordvest. I denne luftstrømmen er det ventet at et mindre lavtrykk dannes og bevege seg inn mot Vestlandet natt til tirsdag. Det er fortsatt usikkerhet i utviklingen og banene til begge disse lavtrykkene, noe som betyr at det kan bli endringer i nivået på den høyeste vannstanden, skriver Meteorologisk institutt i en pressemelding.