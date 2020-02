Livet med en rusavhengig kan være tøffere enn andre kan forestille seg. Et unikt tilbud i Molde hjelper mødrene å stå oppreist midt i alt

Nyheter

Det sier en av de to mødrene som sitter foran oss i en vårgrønn sofa i poliklinikken til Molde behandlingssenter. Den ene har en rusavhengig stesønn, den andre en sønn. Nå deler de sine erfaringer for at tilbudet som har hjulpet dem til å holde seg oppreist, skal bli kjent for flere.