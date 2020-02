Kvinne anmeldt for vold mot politiet, naboer pålagt å ikke kontakte hverandre

Nyheter

Kl. 9.23, Sunndalsfjorden: Politiet fikk melding om en båt som lå og drev i Sunndalsfjorden. Folk på land observerte to personer ombord. HRS ble kontaktet, og brannvesen og politi dro til stedet. Brannvesenet tok seg ut til båten. Det viste seg at båten hadde motorproblem, og at ingen var skadd. Brannvesenet sleper båten til kai med en båt fra Hydro Aluminium.

Kl 06.39, Kristiansund, Kirkelandet: Politiet fikk inn en klage på forstyrrelse av natteroen. Årsaka var høg musikk fra privat bolig. Beboer ble kontaktet, erkjente feststøy, og ville dempe seg.

Kl. 01.30, Julsundet: Politiet fikk melding fra en som følte seg truet, etter at han hadde gått til en nabo for å klage på støy. – Han meldte at han hos naboen ble møtt av flere personer han oppfattet som truende, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad til Rbnett.

Politiet kom til stedet, og fikk ulike versjoner fra partene. – De fikk pålegg om ikke å oppsøke hverandre, og å roe seg ned, sier Ferstad.

Kl 01.17, Molde sentrum: Ei moldekvinne i 20-åra prøvde å unndra seg kontroll fra politiet på bussterminalen i Molde. – Hun var rusa og svært utagerende. Hun forsøkte blant annet å slå en av politifolka på stedet. Det ble også funnet mindre mengder narkotika på henne, opplyser operasjonsleder Per Åge Ferstad.

Kvinna ble satt i arresten, og blir også anmeldt.

Kl. 00.16, Ålesund: Ordensforstyrrelse ved et utested. En gutt på 18 år ble bortvist fra sentrum. Vedkommende etterkom ikke pålegget, settes derfor i arrest.