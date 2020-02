Vannlekkasje på Lønset: Store mengder vann og gjørme renner ut på E39

Nyheter

Trolig dreier det seg om et brudd i ei hovedvannledning ved byggefeltet Rusketeigen. Vannet renner over europavegen og tar også med seg en del gjørme ned på vegen.

Brannvesenet opplyser til Rbnett at Molde Vann og avløp også er på stedet for å stenge av vanntilførselen, men at det fortsatt renner vann over vegen. Det skal være snakk om brudd på et stort rør, og store mengder vann.

- Trafikken går foreløpig greit forbi, det er i hovedsak kjørefeltet i retning mot Molde som er rammet av lekkasjen, opplyser operasjonsleder Roar Fylling i Møre og Romsdal politidistrikt til Rbnett.

Politiet er på stedet for å dirigere trafikken.