Vannlekkasje på Lønset: Store mengder vann og gjørme rant ut på E39

Trolig dreier det seg om et brudd i ei hovedvannledning ved byggefeltet Rusketeigen. Brannvesenet og Molde vann og avløp har jobbet hektisk på stedet blant annet for å få stengt av vanntilførselen i vannledninga. Brannvesenet opplyser til Rbnett like før klokken 18 at vannet skal nå være stengt av.

Rant inn i bolighus

Det var snakk om store mengder vann som rant ut og ned på europavegen og terrenget. Vannet tok også med seg en del gjørme. Vannet traff et bolighus som står over vegen og brannvesenet jobber nå med å få vann ut av kjelleren i boligen.

Vannet som flommet over E39 ble raskt demmet opp, slik at lekkasjen ikke påvirket trafikken i stor grad.

Uten vann

Driftsingeniør Audun Dahle i Molde vann og avløp opplyser til Rbnett at rundt 50 boliger nå står uten vann som følge av vannledningsbruddet. Han forteller at boligene trolig vil få vannet tilbake i alle fall i løpet av natten.

- Vi har to mann på stedet, og entreprenør er på veg. Vi starter gravearbeidet umiddelbart, sier Dahle til Rbnett.

- Når vannet først kommer tilbake er det ikke uvanlig at vannet får litt brunfarge, så det er viktig å la kaldt vann renne til en får bort den brune fargen.