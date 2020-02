Frp sier nei til å gi fylkene elferjestøtte

Nyheter

Fremskrittspartiets transportpolitiske talsmann har lite sympati for fylkestoppene som nå krever at regjeringen må bidra for å betale omlegging fra diesel til strøm på ferjene.

– Dette er hva du får når du har fylkespolitikere som skal kappes om å være grønnest i klassen, uten å tenke på finansiering og eventuelt hva man må nedprioritere, sier han.

– Nå roper de forutsigbart nok på staten, fortsetter Hoksrud.

Han mener tvert imot at fylkene ikke bør få mer penger fra staten for å dekke kostnadene med å elektrifisere ferjene langs kysten, slik både Vestland, Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark ber om. Regningen skal heller ikke sendes innbyggerne, understreker Frp-politikeren.

Krever penger til grønne ferjer Hvis vi ikke får kompensasjonen som er nødvendig, vil det fortsatt ryke diesel fra ferjene, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) fra Troms og Finnmark.

– Rolls-Royce vs. Ford

– Hvis man velger Rolls-Royce i stedet for Volvo eller Ford, må man ta ansvar for det. Velger man dyrere løsninger fordi man vil være i front som de grønne fylkene, må de ta regningen selv, sier Hoksrud.

En annen sak er omleggingen til bruk av Autopass, som også har bidratt til økte kostnader for folk som reiser alene med bil på ferjene. Her ønsker Frp at staten skal bidra.

Hoksrud vil imidlertid ikke svare på om det betyr at Frp vil sette ned foten dersom mindretallsregjeringen ber dem støtte et revidert nasjonalbudsjett eller statsbudsjett der det settes av penger for å kompensere fylkene for økte utgifter til elferjer.

– Jeg er transportpolitisk talsmann, det spørsmålet er det andre som må håndtere.

Frp hadde ansvaret

Frp har hatt samferdselsministerposten fra 2013 og inntil de nylig gikk ut av regjering. Dermed har partiet selv hatt ansvar for å følge opp regjeringens politikk, som helt siden Sundvolden-plattformen har omfattet krav om elektrifisering av ferjetrafikken.

– Flertallet i regjeringen har ønsket det, men man kan ikke forvente at andre skal ta regningen når fylkene selv har ønsket elferjer, mener Hoksrud.