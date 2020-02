Slåsskamp i Ålesund – mistenkte løp fra stedet, kun iført boksershorts

Nyheter

(Smp) Slåsskampen skjedde på en privat adresse.

– En mann skal ha blitt slått i hodet med et stolbein eller lignende, skrev politiet.

Politipatruljen rykket ut og traff på fornærmede ved Kiwi, mens den mistenkte mannen løp i retning Hessa, kun iført boksershorts.

– Det var en tildragelse på ei privat adresse. Da politiet kom til stedet traff vi på den eine parten, som hadde fått et kutt i hodet, sier operasjonsleder Sindre Molnes.

Mannen blei kjørt til legevakta, og var ikke villig til å si så mye til politiet. Mens den mistenkte gjerningsmannen løp fra stedet. Politiet satte i gang søk etter mannen i bydelen.

Begge to er kjente for politiet fra tidligere.

Like før klokka 20 meldte politiet at de har kontroll på den mistenkte mannen. Han hevder han har slått i selvforsvar, etter at fornærmede forsøkte å ta seg inn i boligen hans.

Verken fornærmede eller mistenkte ønsket å anmelde. Politiet er ferdig på stedet. Fornærmede fikk sydd et kutt i hodet, mens den mistenkte ble avhørt. Politiet oppretter sak.

