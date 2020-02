Satte i gang søk etter observasjon av tom seilbåt

Nyheter

(Smp)SISTE: Aksjonen er avsluttet, melder Hovedredningssentralen og politiet klokka 20.40. Det er ingen grunn til å tro at noen har vært i nød.

Torsdag kveld klokka 19.35 fikk politiet melding om observasjon av en seilbåt utenfor Volsdalsberga i Ålesund.

– Ifølge melder så seilbåten ut som den er tom, og da er vi usikre på om det er personer om bord. Da må vi undersøke om noen har falt over bord eller er i nød, sa operasjonsleder Sindre Molnes i politiet til Sunnmørsposten klokka 20.05.

Hovedredningssentralen blei koblet inn, og branbåt og redningsskøyta rykket ut for å sette i gang søk i sjøen, mens det var flere politipatruljer på land.

Klokka 20.40 blei aksjonen avslutta, uten funn.

– Vi har avslutta aksjonen. Vi har søkt grundig med brannbåt og to redningsskøyter i heile havnebassenget og i Aspevågen, og vært innom flere båthavner. Vi har ikke funnet noen båter som ligner beskrivelsen, og vi har ikke funnet noen som er i nød, sier redningsleder Edvard Middelton ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

– Vi har ingen grunn til å tro at noen er i nød i det aktuelle området nå, sier redningslederen.

Dersom noen har vært ute i området med båten sin, oppfordres de til å ringe politiet for å opplyse at de har vært ute, og at alt forhåpentligvis er OK, sier Middelton.

Omstendighetene og værforholda tyder på at det trolig ikke var en seilbåt som blei observert fra land, men en båt ført med motorkraft, skriver politiet på Twitter.





Denne saka sto først i Sunnmørsposten