Nær 1500 tunge kjøretøy kontrollert i Romsdalen i fjor – over halvparten hadde feil og mangler

Nyheter

428 fikk kjøreforbud, 180 fikk gebyr og 19 kontroller endte med anmeldelse.

– Disse resultatene viser at jobben våre kontrollører gjør ute langs vegen er et svært viktig bidrag til alles trafikksikkerhet. Ved å luke ut de kjøretøyene og førerne som ikke har ting i orden, gjør vi samtidig forholdene bedre for alle de yrkessjåførene som følger regelverket, sier den nye lederen for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel i Statens vegvesen i en pressemelding.

Resultatet betyr likevel ikke at halvparten av alle vogntog på vegen har feil ved seg, utdyper fagleder for tungbilkontroll i Møre og Romsdal, Leif Jarle Bergseth til Åndalsnes Avis.

– Det er en målsetting for oss å ha høg treffprosent. Ved hjelp av dyktige kontrollører med god magefølelse, samt ulike tekniske hjelpemidler, blir vi stadig bedre på å plukke ut de riktige sjåførene til kontroll, sier han til avisa.

– En myte som henger igjen

733 av de kontrollerte kjøretøyene i Romsdalen i 2019 var utenlandske vogntog. Av disse hadde 325 feil og mangler, mens 190 fikk kjøreforbud.

– Generelt sett er det ikke mer feil og mangler hos de utenlandske vogntogene, sammenliknet med de norske. Det er nok en myte som henger igjen, sier Bergseth til avisa.