Ferjeopprøret: Fylker gjør felles front

Latter og samarbeidsvilje da fylkespolitikerne møtte statsrådene om ferjetakstene

Hvem er skurken som har skylda for dyre ferjereiser? Verken fylkespolitikerne eller de to statsrådene som møttes i Molde ville plassere skylda hos andre. I stedet var de enig om å samarbeide for å se om ferjetakstene kan settes ned.