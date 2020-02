Brann slukket i trehus i Molde – én person kjørt til sjukehus

Nyheter

Klokka 15.30 melder 110-sentralen at røykdykkere er inne i huset, og at brannen er under kontroll.

Brannvesenet starter nå utlufting. Boligen er ubeboelig etter brannen og beboerne flyttes et annet sted, melder politiets operasjonssentral.

Politiet melder at det skal være åtte personer registrert på adressen. Én person skal ha fått lettere brannskader ved forsøk på å slukke brannen. Denne personen er kjørt til sjukehus.

Fire andre beboere er kjørt til legevakt etter å ha fått i seg røyk.

Det var klokka 15.20 at politiet meldte om brann i et trehus i Molde.

– Det vi vet er at brannen skal ha startet i et kjøkken i andre etasje i et hus i Margareta Dahls gate. Alle personer skal være ute av bygget, sier Sindre Molnes ved politiets operasjonssentral.

Politiet oppretter sak på hendelsen.