Nyheter

Klokka 15.30 melder 110-sentralen at røykdykkere er inne i huset, og at brannen er under kontroll.

Brannvesenet starter nå utlufting.

Det var klokka 15.20 at det var meldt om brann i et trehus i Molde.

– Det vi vet er at brannen skal ha startet i et kjøkken i andre etasje i et hus i Margareta Dahls gate. Alle personer skal være ute av bygget, sier Sindre Molnes ved politiets operasjonssentral.