Boligbrann på Bergset i natt – to kjørt til legevakt

Nyheter

Politiet meldte natt til torsdag om en boligbrann i Bud i Hustadvika. Årsaken er ukjent, skrev politiet på Twitter.

Husets beboere, et par midt i 30-åra, kom seg ut av boligen på egen hånd, og var ikke alvorlig skadd, sier operasjonsleder Tor-Andre Gram Franck til Rbnett.

– De fikk i seg litt røyk, og ble ble kjørt legevakt for sjekk, sier han.

Huset fikk store røyk- og vannskader, men operasjonslederen opplyser at det ikke var noen fare for at brannen skulle spre seg til andre hus.

– Dette var ingen stor brann. Det var bordkledning på loftet som hadde tatt fyr, og som spredte seg til innvendig takkonstruksjon. Det var ingen synlige flammer utenfra, sier Gram Franck.

Brannen skjedde i Bergsetvegen, mellom Bergset og Sunde.

Årsaken til brannen skal kriminalteknikere undersøke i løpet av torsdag. Politiet har ingen indikasjon på hva årsaken kan være.

Politiet fikk melding om brannen kl. 23.30 onsdag kveld.