Heftig kamp med ugle i pipa

Nyheter



Det var tirsdag ettermiddag at Grete Eikrem skulle fyre opp i omnen på stova i huset på Hoksneset på Gossen. Ute var det ruskever, og tidlegare hadde ho haurt krafsing ved omnen, men tenkte at det nok var vind og hagl som gjorde det. Men då ho hadde lagt brikettar og ved i omnen og fyrt på, høyrde ho at det krafsa oppe i pipa.