Fortalte om utforkjøring til helsepersonell - nå er han anmeldt for ruskjøring

Ifølge politiet kjørte mannen i grøfta på fylkesveg 6234 ved Osen i Molde rundt klokken 03.00 natt til onsdag. Han slapp uskadet fra utforkjøringen og forlot stedet til fots. Flere timer senere ble mannen observert av forbipasserende som syntes han hadde såpass påfallende oppførsel at de ringte til ambulanse. Ambulansen kom, plukket opp mannen, og kjørte han til lege. Ambulansefolkene koblet ikke mannen til noe trafikkuhell, men i ambulansen på veg til legevakten fortalte mannen at han muligens hadde kjørt i grøfta et stykke unna. Han fortalte også hvor bilen kanskje lå.

– Vi ble oppringt på morgenkvisten av helsepersonell som fortalte at mannen kan ha vært innblandet i et trafikkuhell, sier operasjonsleder Leif Arne Mork ved Politiet i Møre og Romsdal til Romsdals Budstikke.

Patrulje ble sendt ut for å sjekke opplysningene.

– Bilen lå der han hadde sagt Patruljen kjørte derfor til legevakta hvor mannen framstod som forvirret og ruset. På bakgrunn av det ble det tatt blodprøve og sak ble opprettet, sier Mork.

Mannen, som er hjemmehørende i Molde, er nå avhørt og anmeldt for kjøring i påvirket tilstand.

– Selve utforkjøringen hadde nok vært udramatisk. Litt skader på bilen, men mannen selv framstod som uskadet, sier Mork.