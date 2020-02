Skal utrede overgang til Trøndelag

Nyheter

Et klart flertall i Kristiansund bystyre vedtok tirsdag at det skal settes ned et utvalg som skal utrede en eventuell overgang til Trøndelag, melder NRK Møre og Romsdal. Bare Venstre stemte imot. Nordmørslista ville også ha vedtatt at spørsmålet skal avgjøres i en folkeavstemning ved neste stortingsvalg, men ble nedstemt.