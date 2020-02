Per Olav Mevold i Vikenco med klar melding: – Vi aksepterer ikke prisøkning på 38 prosent

Hoppet i ferjekostnader betyr at bedriften Vikenco AS på Rindarøya på Gossen får ei ekstraregning på to millioner kroner i år. – Uakseptabelt, er budskapet fra direktør Per Olav Mevold til samferdselsministeren.