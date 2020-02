Lå og sov da letemannskapene fant dem

De hadde slått opp teltet og lagt seg til for natta. Det var så mye snø at de hadde valgt å ikke gå videre.

– Alt stod bra til med begge. De hadde det fint, var godt utstyrt begge to og i god form. Det var ingen dramatikk, sier Anders Sletta fra Røde Kors. Han var med og fant paret som ble meldt savnet i et rasfarlig område i Rauma søndag. Begge de to saknete, en mann og en kvinne i 20-åra fra Sunnmøre, samt en hund, ble funnet i området Tunga, rundt klokka 23.40.