Fræna får skryt i Viking Sky-rapport

Nyheter

Valget av Brynhallen viste seg å være et "svært godt valg", heter det i rapporten som nå er offentliggjort. Beslutningen om å bruke hallen til mottak av evakuerte ble tatt av politiet i samråd med Fræna kommune og Hovedredningssentralen. l"Mottakssenteret blir av de involverte oppfattet som en suksess på grunn av måten det ble organisert og driftet på. Dette kan være et eksempel til etterfølgelse for andre politidistrikt og kommuner ved kommende hendelser", heter det i rapporten.

Flere grunner til suksessen

I rapporten pekes det på flere grunner til at Brynhallen ble en suksess.: "På grunn av det store omfanget evakuerte krevde denne hendelsen et mottakssenter med både inne- og uteområder med stor kapasitet. Det hadde Brynhallen og arealene rundt, noe som ga gode rammebetingelser for organiseringen av mottakssenteret og uteområdene."

Videre blir det pekt på selve organiseringen: "Organiseringen bidro til en god logistikk og dermed en effektiv passasjer-/pasientstrøm." Og; "Det ble også etablert egne soner for de ulike funksjonene, noe som ga arbeidsro og man unngikk å "gå i beina" på hverandre. Det var også en suksessfaktor at man lagde et opplegg der de evakuerte oppholdt seg kortest mulig i hallen."

Også IL Bryns innsats med å skaffe mat og drikke til både de evakuerte og mannskapene blir trukket fram som en viktig årsak til at opplegget fungerte godt: "Dette frigjorde også kapasitet hos de frivillige organisasjonene (Norsk Folkehjelp og Røde Kors) som ellers ville hatt den oppgaven."

Stolt ordfører

– Veldig hyggelig lesing, sier ordfører i Hustadvika kommune og tidligere ordfører i Fræna kommune, Tove Henøen.

– Det stemmer overens med det vi selv har konkludert med i ettertid, Det var en utrolig frivillig innsats og en god håndtering av administrasjon og politikere som måtte i aksjon. Men det er selvsagt ekstra fint å få det sort på hvitt. Det er vi stolt over, sier Henøen.

Mangler plan for evakuering

Redningsaksjonen på cruiseskipet Viking Sky i fjor var vellykket, men Norge mangler plan for masseevakuering, viser evalueringen av hendelsen.

– Hadde skipet gått på grunn, hadde utfordringsbildet sett annerledes ut, sier fungerende direktør Per K. Brekke i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til NRK.

Cruiseskipet Viking Sky fikk motorstans og kom i havsnød på Hustadvika mellom Kristiansund og Molde 23. mars 2019.

Direktoratet peker på at Norge mangler en nasjonal plan for masseevakuering.

– Dersom disse scenarioene skjer på steder der det kanskje er mer krevende å bringe folk i land og løfte mennesker opp i helikoptre og i trygghet, må vi tenke gjennom hvordan slike planer kan se ut og hvordan vi kan øve på det, sier Brekke.

Må øve på samarbeid

Direktoratet anbefaler å gjennomføre større øvelser der de ulike aktørene får øvd på samarbeid, slik at de er bedre forberedt til neste store hendelse.

DSB peker på 22 læringspunkter fra hendelsen, blant annet knyttet til informasjonsdeling, politiets organisering og registrering av de evakuerte. Forholdene det pekes på i læringspunktene har imidlertid ikke fått konsekvenser for håndteringen av hendelsen eller utfallet, slås det fast.





Virket forstyrrende

Rapporten peker også på at det er behov for å klargjøre forholdet mellom HRS' ledelsen av redningsaksjoner og DSBs samordningsrolle, blant annet knyttet til å arrangere samvirkekonferanser .Hovedredniongssentalen fant det forstyrrende å bli innkalt til slike konferanser under redningsaksjonen. "Ved fremtidige lignende hendelser bør aktørene være varsomme med å iverksette (samvirke-)aktiviteter som kan virke forstyrrende for gjennomføringen av redningsaksjonen som HRS og LRS har hovedansvaret for å lede og koordinere", står det i rapporten.

DSB har evaluert håndteringen av Viking Sky-hendelsen på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.