Stig O. Jacobsen: – Dette er en dramatisk situasjon

Direktorat: Bør vurdere radioaktivt avfall i nasjonalt deponi

«Direktorat for strålevern og atomsikkerhet mener at det bør vurderes om det er hensiktsmessig at et nasjonalt deponi for farlig avfall også bør ha tillatelse til å ta imot noen typer radioaktivt avfall.»