Brukte hele huset til hasjdyrking og spritproduksjon

Det skriver Tidens Krav. I følge dommen fra Nordmøre tingrett kjøpte paret en fritidseiendom i Gjemnes for 870.000 kroner, og gikk straks igang med å ominnrede eiendommen til hasjdyrking og spritproduksjon. Da politiet fikk tips om at det kunne foregå hasjdyrking på eiendommen gikk de til aksjon. Ransaking avdekket 71 cannabisplanter, hasj oppbevart i plastbokser på kjøkkenet og i stua. Ifølge dommen som Tidens Krav gjengir var loftsrommene bygget om til «veksthus», det var montert lyddemper for ventilasjonsrør og utjevner for å sikre jevn strømtilførsel. I kjelleren ble det funnet 151,5 liter hjemmebrent og utstyr til spritproduksjon, og betydelige mengder med plastpotter, jord og gjødsel.