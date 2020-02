Stanser kutttiltakene for psykisk helse og rus

Nyheter

Som Romsdals Budstikke skrev i forrige uke har styret i Helse Møre og Romsdal bestemt at 15 millioner kroner skal spares i Klinikk for psykisk helse og rus. I en pressemelding skriver Helse Møre og Romsdal at de foreslåtte sparetiltaka møtte stor skepsis og motstand både internt i foretaket og ute i befolkninga. "Etter ein prosess med fleire møte med tilsette, føretakstillitsvalte og verneombod vurderer klinikkleiinga at ein ikkje vil oppnå ønska effekt ved å gjennomføre forslaga til tiltak. I samråd med administrerande direktør, Øyvind Bakke, vel klinikken difor å leggje tiltaksforslaga til side på noverande tidspunkt", heter det i pressemeldinga.

Nå starter arbeide med å finne andre innsparingstiltak. Dialogen med tillitsvalgte og vernetjeneste vil fortsette, og det vil bli kalt inn til et nytt møte i midten av mars.

- Klinikken skal jobbe videre med å finne tiltak for å reduserer kostnader i drifta. Vi skal ha en ny gjennomgang av tjenestene med fokus på omstillingsbehov og kostnadsreduksjon.Vi skal se på og vurdere organisering, dimensjonering og kapasitet for ulike tjenester. Til hjelp i dette arbeidet vil vi sammenligne tilbud og drift både internt i HMR og mot andre helseforetak i Norge, sier Karl Arne Remvik, klinikksjef for psykisk helse og rus.