Kim Thoresen-Vestre fikk Bibelen på døra etter folkehøgskole-debatt

I forrige uke ble det kjent at Sjøholt folkehøgskole, som skal åpne seinere i år, stilte strenge krav til ansettelse av lærere. De kan ikke leve i et homofilt samliv, være skilt, gjengift eller ha barn utenfor ekteskap. Lærerne må også signere et forpliktende verdidokument.