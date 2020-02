Ho skal leie Klinikk for kvinner, barn og ungdom

Nyheter

- Eg er utruleg takksam for å ha blitt tilbudt jobben. Dette er fagområde som eg brenn for, og som eg ser fram til å vidareutvikle saman med dei dyktige fagfolka som jobbar her, seier Siebke i ei nyheitsmelding på Helse Møre og Romsdal.

Siebke er utdanna lege med spesialisering i pediatri og har jobba i helseføretaket sidan 1988. Ho blei avdelingssjef i Ålesund i 2012, og frå 2017 har ho vore felles avdelingssjef for barnemedisin og habilitering i Møre og Romsdal.

Adm. dir Øyvind Bakke er godt nøgd med å ha fått på plass denne tilsettinga.

– Eg har fått eit svært godt inntrykk av Elisabeth som ein tydeleg og engasjert leiar, og ho har vore ein viktig del av leiargruppa i tida eg har vore i helseføretaket. Eg ser fram til eit godt samarbeid med Elisabeth, seier Bakke i meldinga.

Varslar vedtak i vår

Elisabeth Siebke får ei viktig oppgåve på eit felt som har trigga særleg sterke konfliktar i helseføretaket i fleire år: samanslåing av fødeavdelingane i Molde og Kristiansund. Eit vedtak i fjor vår om å slå saman avdelingane frå august i fjor, måtte trekkast tilbake etter sterke protestar frå borgarar og politikarar. No har helseføretaket varsla eit nytt vedtak om saka i vår ein gong.

Leiinga i HMR har fleire gonger undestreka kor viktig det er å slå saman fødeavdelingane i god tid før dei flytter saman i fellessjukhuset SNR på Hjelset. Men det er sterk usemje om kor lang tid på førehand det er nødvendig å slå saman avdelingane. Fleire, mellom dei Bunadsgeriljaen, slåst for at fødeavdelinga i Kristiansund skal bli verande der også når SNR står ferdig.

PS: Eli Bente Langva, seksjonsleiar for poliklinikk, barn og ungdom Molde og Ålesund, vil framleis vere konstituert som avdelingssjef i Avdeling for barnemedisin og habilitering. Stillinga vil bli lyst ut snart.