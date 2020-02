Gresvig-konsernet konkurs: Dette sier de lokale butikkeierne

Nyheter

Styret i Gresvig Retail Group AS har i dag begjært selskapet konkurs, men samtlige butikker holder fortsatt åpent. Både i Molde, Elnesvågen og på Åndalsnes er det Intersport-butikker, samt at Molde også har en G-sport-butikk. Jan Åge Wiik i 3S Holding i Kristiansund er franchisetaker for de tre butikkene i Molde og Elnesvågen. Han sier konkursen ikke har noe å si for driften av de tre butikkene.