Frp vil kjempe mot bompenger

Jon Georg Dale hadde ikke fått forslaget til finansiering av nyvegen Lønset-Hjelset på bordet mens han var samferdselsminister. Til Romsdals Budstikke sier Dale at Fremskrittspartiet ikke vil at det skal kunne kreves bompenger fra bilister som kjører sideveger til en bomveg. Det gjelder også for dem som ville ha kjørt gamlevegen etter at ny E39 mellom Hjelset og Molde står ferdig.