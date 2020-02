Nyheter

En eldre kvinne omkom i brannen, mens en eldre mann berget seg ut. Ifølge NRK har undersøkelser på branntomta vist at huset var for utbrent til at politiet kunne konkludere med noen brannårsak.

Politiet fikk melding om brannen fra et vitne klokken 5.20.

Huset var på et tidspunkt fullstendig overtent.

Brannvesenet hadde problemer med vannforsyningen og dårlig vanntrykk, noe som gjorde slokningsarbeidet utfordrende.