Klokken 20.10 melder politiet på Twitter at nødetatene er på stedet. To personbiler og en trailer er involvert i ulykken. Den ene personbilen skal ha fått sleng, og truffet bakenden på en møtende trailer. Deretter har den truffet en møtende personbil. Trailer og trailerfører framstår som uskadet. To personer, en i hver av av de to personbilene - er lettere skadet . En person klager på smerte i brystet, den andre på smerte i nakken. Begge kjørefelt er sperret.

