Begge de to savnede, samt en hund, er funnet i god behold. Det ble funnet i området Tunga, melder To personer i 20 åra er ikke kommet tilbake til utgangspunktet etter en fjelltur i Reinheimen i Rauma i helga. Politi og redningsmannskaper er nå igang med leteaksjon.

Politiet la ut meldingen 21.31. De to personene skulle gå fra Brøste og inn til Vakkerstøylen i Rauma. Det har snødd ca. 80 cm i området. De to er fjellvante og godt utstyrt. Røde Kors og mannskap med redningshunder vil nå forsøke å ta seg inn i området. Ifølge Tove Anita Asp, operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, er de to personene sunnmøringer og i god fysisk form. Det skal være en mann og en kvinne som er savnet.

– Vi vet ikke om de ligger værfaste på ei hytte, sier Asp.

Hytta på Vakkerstøylen, som er er eid av Ålesund-Sunnmøre Turistforening, er et mulig sted hvor de kan ha søkt ly.

- Det kan være sannsynlig at de er der, sier Asp.

Det er gjort forsøk med å bruke helikopter i søket, men det er gitt opp på grunn av dårlig vær. Ved 22-tiden var det tett snødrev og vind i området.

Det er dårlig mobildekning i området. Siste observasjon av de savnede er fredag. Ifølge Asp er det ikke tatt stilling til om leteaksjonen skal trappes opp.

– Vi er nå i en vurderingsfase. Vi forsøker å få redningshund og Røde Kors-mannskaper inn i området, men det er stor snøskredfare, sier Asp til Romsdals Budstikke.

Leder i Rauma Røde Kors, Alf Roger Antonsen, sier til Sunnmørsposten at de har sju personer og tre snøscootere med i søket, i tillegg til redningshund.

Kl 23.00 melder politiet på Twitter at kjentmann, lavine-ekvipasje og fire mann fra Røde Kors tar seg innover mot Vakkerstøylen med scooter. Det er vindstille, minus seks grader og lett snøvær på stedet.

Rbnett kommer tilbake med mer.