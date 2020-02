Til gjengen på RIR

Nyheter

Mandag for snart to uker siden hadde jeg bestemt meg for at tida var kommet for en «etter jul»-tur til RIR i Årødalen. Om vinteren er det mandagene som er RIR-dag. Da har de åpent til tidlig kveld, og det passer godt med den øvrige sports- og møtekalenderen. Denne mandagen var det imidlertid et skikkelig utrivelig vær. Normalt snakker man om at det bøtter ned, men denne ettermiddagen var det som om vannbøttene ble kastet mot deg fra siden. I et lite øyeblikk tenkte jeg at det er mulig å utsette det hele. Så kom jeg på den gode følelsen av å faktisk ha rydda litt opp.