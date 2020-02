Nyheter

Storbritannia er ute av EU

Storbritannias 47 år og 1 måned som EU-medlem tok slutt ved midnatt. Landet er det første som melder seg ut av unionen.

Da klokken slo midnatt markerte det slutten på en tre og et halvt år lang prosess for å forlate EU etter at et knapt flertall av britene – 51,9 mot 48,1 prosent – stemte for melde seg ut.

Evakuerer boliger etter jordras

Politiet har evakuert mellom sju og ti bolighus etter et jordras i Enebakk i Akershus.

Jordraset er om lag 150 meter bredt og gikk i nærheten av en bussgarasje. Politiet har stengt fylkesvei 520 nord og sør for raset og venter på vurdering fra geolog.

Senatet sa nei til vitner

Et flertall av senatorene satte foten ned for Demokratenes forsøk på å kalle inn vitner i riksrettssaken mot Donald Trump.

Senatet har bestemt at utfallet av riksrettssaken mot Trump skal avgjøres onsdag.

46 nye virusdødsfall

Ytterligere 46 mennesker har dødd av det Wuhan-viruset Kina, og det totale dødstallet er nå oppe i 259, opplyser regjeringen.

Det nye coronaviruset ble påvist i byen Wuhan i Hubei-provinsen i desember. Det er i tillegg registrert 1.347 nye smittetilfeller, noe som innebærer at over 11.800 mennesker nå har fått påvist smitte.

Solskjær henter tidligere Lyn-spiss

Manchester United henter den nigerianske angriperen Odion Ighalo på lån ut sesongen fra Shanghai Shenhua.

Manager Ole Gunnar Solskjær sier Ighalo vil styrke laget og gi United et alternativ på spissplass. Ighalo spilte for Lyn fra 2007 til 2008.

Hovland klarte ikke cuten

Viktor Hovland hadde mye motstand på andre runde av PGA-touren i Arizona, og greide ikke cuten da alle hadde spilt ferdig.

Etter to dager lå nordmannen på par sammenlagt. Det var ikke nok til å sikre videre spill i turneringen.