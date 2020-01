Trusler på sosiale medier mot skoler over hele landet: – Det er trygt å gå på skolen, sier politiet

Nyheter

(Sunnmørsposten): En Instagram-bruker har lagt ut likelydende meldinger og tagget skoler over hele Norge, deriblant Spjelkavik videregående skole i Ålesund. Flere har tatt kontakt med Sunnmørsposten og fortalt at de er redde for å møte på skolen på fredag.

– Samme melding har kommet i stort omfang til skoler over hele landet. Per nå er det en skole på Sunnmøre som vi har kunnskap om, sier operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Per Åge Ferstad.

Han sier at politiet alltid vurderer om det er fare for liv og helse når de mottar slike tips.

– Vi følger trusselen opp og jobber med å få spora opp avsenderen. Vi jobber sammen med politiet i resten av landet, sier Ferstad.

– Slik situasjonen er nå oppfordrer vi alle til å møte opp på skolen og ha en vanlig skoledag. Vi føler oss sikre på at det ikke er hold i trusselen, sier Ferstad.

– Å framsette slike trusler om vold mot skoler er en svært alvorlig handling, men vi ser ingen intensjon om å faktisk gjennomføre dette, sier Ferstad.

– Vi oppfordrer alle til en heilt normal skolehverdag på fredag, og vil sette i gang tryggende tiltak oppimot elever, ansatte og foreldre, sier operasjonslederen.

Økning i falske trusler

Den siste tida har det kommet trusler mot en rekke skoler landet over på lignende vis. Mellom 14. og 28. januar kom det ca. 190 trusler om skoleskyting til skoler rundt om i landet, ifølge NRK. Blant annet har skoler i Rogaland og Nordland mottatt trusler.

VG skriver at politiet mistenker at truslene sendes ut via et program.

I en pressemelding onsdag kveld, skriver Politidirektoratet at politiet over hele landet har observert en økning i antall falske trusler og nødmeldinger på internett, i hovedsak rettet mot skoler og offentlige institusjoner.

De falske truslene fremstår for politiet som et forsøk på å skape utrygghet og frykt.

– Vi ser det som lite sannsynlig at intensjonen er å realisere truslene som framsettes. Vi oppfordrer alle til å fortsette å gå på skolen og på jobb, sier Jørn Schjelderup, fungerende beredskapsdirektør i Politidirektoratet, ifølge pressemeldinga.

Han understreker at politiet tar alle truslene på alvor, og at slike meldinger påvirker nødetatenes beredskap.

De lokale politidistriktene vil i hvert enkelt tilfelle vurdere behovet for å iverksette lokale tiltak. Kripos bistår distriktene som ber om det.

Denne saken bel først publisert i Sunnmørsposten.