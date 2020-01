Molde kommune er i koronavirus-beredskap

Nyheter

Koronaviruset er enda ikke påvist i Norge, men på sine heimesider skriver Molde kommune at vi nå er inne i høgsesongen for influensasmitte, og at det derfor er ekstra viktig å redusere det generelle smittenivået i befolkningen. Dette for at helsetjenesten kan ha bedre kapasitet til å håndtere eventuelt framtidig smittede med koronavirus.

Helsedirektoratet oppfordrer til å henge opp plakater med generelle hygieneråd på steder der mange folk møtes.

– Vi er på har gjort den jobben som Helsedirektoratet har oppfordret til. Vi har sendt ut informasjonsmateriell om koronaviruset til skoler, barnehager, sjukeheim og fastlegekontor. Jeg vil oppfordre andre offentlige og private aktører til å gjøre det samme, sier beredskapsleder i Molde kommune, Jørgen Nordheim.

Du kan finne Helsedirektoratets informasjonsark om koronaviruset på kommunens heimesider.

Kommunen er også i dialog med Molde havn, som får korona-informasjon fra Kystverket, og med Molde lufthavn som får informasjon fra Avinor.